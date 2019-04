Soupçons de fraude au ministère de l’Education : le ministère dément et démonte Dame Mbodji

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2019 à 10:21 | | 0 commentaire(s)|

Le coordonnateur de la cellule de passation des marchés du ministère de l’Education nationale, Mamadou Fall, s’est fendu d'un communiqué, hier, pour démentir les allégations de fraudes portant sur les marchés publics contre le ministre Serigne Mbaye Thiam.



Selon le document, « la plainte devant l’OFNAC et les allégations de Dame Mbodji du CUSEMS authentique sont sans fondement et relèvent d’une volonté de nuire ».



« En tout état de cause, le ministère tient d’ores et déjà à démentir avec la plus grande fermeté, les accusations qui sont portées à son encontre et souligne qu’aucune autorité contractante ne peut exécuter un marché public sans avoir reçu au préalable l’accord de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), qui vérifie la conformité des dossiers », s’est défendu le coordonnateur.











L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos