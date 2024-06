Soupçons de possession de biens criminels : l’ex Première Dame de Zambie arrêtée par la police Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juin 2024 à 22:02 | | 0 commentaire(s)|

Zambie Atlanticactu / Lusaka / Lolita Batamio L’ancienne Première Dame de Zambie Esther Lungu a été arrêtée pour possession de biens soupçonnés d’être le produit du crime. Mme Lungu, 66 ans, a été arrêtée pour suspicion d’acquisition frauduleuse d’un bien immobilier de luxe à Lusaka, a déclaré la Zambian Drug Enforcement Commission (DEC) dans un communiqué. Il a déclaré que Mme Lungu possédait « 15 appartements blancs à deux étages » situés dans le quartier de la State Lodge de la ville de Chongwe à Lusaka, « raisonnablement soupçonnés d’être des produits du crime ». La date exacte à laquelle la propriété, détenue conjointement avec d’autres personnes inconnues, a été acquise n’était pas claire, mais le DEC a déclaré qu’elle avait été achetée entre 2015 et 2023. Le DEC a également arrêté sa fille Chiyeso Katete aux côtés d’un autre proche parent identifié comme Charles Phiri pour possession de biens soupçonnés d’être des produits criminels. « En outre, elle a été arrêtée pour possession d’une maison à haut coût, de quatre courses de poulets et de travaux externes associés dans la propriété », a ajouté l’agence. Ils ont tous été libérés sous caution après avoir été interrogés par les responsables du DEC. L’ancien président et époux de l’accusée, Edgar Lungu a déclaré que sa famille contesterait les accusations devant le tribunal. L’ancien dirigeant a accusé le gouvernement de l’avoir victimisé, lui et les membres de son parti du Front patriotique (PF) pour bloquer son retour en politique avant les élections de 2026.



