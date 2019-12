Soupçons de scandale financier: Le délégué général au pèlerinage précise

Le rapport d'audit du ministère des Affaires étrangères par rapport à la gestion de la délégation générale au pèlerinage, en 2016, pointait, plusieurs irrégularités. Un parfum de scandale financier, en est perçu par d'aucuns. Pour le délégué général au pèlerinage à la Mecque, il n'en est absolument rien. "Tout fonctionnaire a le devoir de rendre compte de sa gestion.



L'État a fait son contrôle. Toutes les personnes concernées par ce dossier, ont donné les réponses adéquates. L'État a trouvé que les différentes réponses lui suffisaient et a classé cette affaire sans suite", précise le Pr Abdoul Aziz Kébé, à l'issue d'une rencontre sur le pèlerinage.



Il poursuit: "c'était en 2016 et nous avons conduit le pèlerinage en 2017, en 2018 et en 2019 avec la satisfaction de l'État".

