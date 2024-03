Sous délestage et privés d’eau depuis six jours : Les étudiants de l’Université de Bambey en grève La coordination des amicales de l’université Alioune Diop (UAD) de Bambey, a décrété mardi, deux jours de grève, pour dénoncer le délestage et la coupure d’eau, constatés depuis six jours dans les campus sociaux de Bambey, a annoncé à l’Aps, son président Oumar Mahawa Sène.

Ce mot d’ordre est couplé à deux journées sans ticket au restaurant, pour exiger le rétablissement de l’électricité et de l’eau dans les deux campus sociaux de Bambey. De même, les étudiants ont décidé de boycotter le paiement des chambres pour une durée indéterminée, a ajouté Oumar Mahawa Sène.



Il a indiqué que l’absence d’électricité et le manque d’eau qui sévissent, ont occasionné la fermeture de l’infirmerie logée dans le campus social numéro 1, au grand dam des étudiants, qui appellent les autorités de l’université à rétablir dans les meilleurs délais, l’eau et l’électricité, pour leur permettre d’étudier dans de bonnes conditions.



















