Sous l’emprise de l’alcool :Il assène des coups de couteau à son frère déficient mental C’est une maman meurtrie qui a déposé une plainte à l’encontre de son fils alcoolique. Ce dernier, qui était ivre, a planté un couteau à l’avant-bras de son frère déficient mental depuis son enfance. N’eut été l’intervention de leur père, l’irréparable allait se produire

C’est le coeur lourd que la dame Seynabou Sarr s’est résolue à porter plainte contre son fils, Aliou Seck. Ce dernier a eu une violente altercation avec son grand frère D. Seck, un déficient mental.



Ivrogne invétéré, Aliou mène la vie dure à sa famille à chaque fois qu’il est sous l’emprise de l’alcool. Le jour des faits qui lui ont valu une plainte, ivre comme un Polonais, il s’était de nouveau acharné sur son grand frère.



Et lors de la bagarre, Aliou Seck en a profité pour lui asséner des coups de couteau à l’avant bras. Craignant que le pire se produise, leur père est venu les séparer. Blessé et agité, D Seck a été acheminé à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye où il est suivi depuis son enfance.



Le médecin lui a ainsi délivré un certificat médical attestant une incapacité de travail de 15 jours. Quant à Alioune Seck, il a été mis à la disposition de la police.



Face aux policiers, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. « J’étais sous l’emprise de l’alcool, c’est la raison pour laquelle je me suis bagarré avec mon frère. Mais je n’ai jamais eu l’intention de le blesser, car je sais qu’il est un déficient mental. Cependant, c’est lui qui a brandi le couteau en premier. Craignant qu’il me poignarde, j’ai réussi à récupérer l’arme avant de la lui planter à l’avant-bras. Mais je regrette mon acte », s’est-il défendu. Malgré ses excuses, il cause a été arrêté et déféré au parquet.

Le Témoin



