Sous l’inspiration du coach Pape Thiaw : Pape Gueye souligne le coup de pouce décisif

Après une brillante victoire 4-0 contre le Malawi, Pape Gueye, milieu de terrain de l’équipe nationale, a tenu à rendre hommage à ses entraîneurs et à ses coéquipiers. Cette performance collective, marquée par une domination claire, a permis à l’équipe de renouer avec un style offensif longtemps attendu par les supporters sénégalais.



“C’est vrai que ça fait longtemps qu’on a marqué autant de buts, je pense que l’équipe avait à cœur de gagner”, a déclaré Gueye avec un large sourire.



“Cette victoire, on la dédie tous au coach Aliou Cissé, il a fait un énorme boulot en sélection”, a-t-il ajouté, saluant le rôle déterminant de son ancien entraîneur qui a conduit l’équipe au sommet ces dernières années.



Pape Gueye a également adressé une pensée particulière à son coéquipier Gana Gueye, qui traverse des moments difficiles. “Ce but, je le dédie aussi au père de Gana et à Gana, qui vit des moments compliqués mais qui a souhaité être avec nous cette semaine.” Un geste de solidarité qui reflète la cohésion et la fraternité au sein du groupe.



En évoquant le soutien du public, Pape Gueye a reconnu l’exigence des supporters, mais il a souligné que les joueurs eux-mêmes sont leurs premiers critiques : “Le public sénégalais est exigeant, mais nous aussi, on est exigeants envers nous.”



Sous la houlette du coach adjoint Pape Thiaw, l’équipe semble avoir retrouvé un nouveau souffle. “Le coach Pape Thiaw, il rajoute à ce qu’il sait déjà faire, il nous demande de jouer au ballon, d’être disponibles, de prendre du plaisir, et c’est ce qu’on a fait.” L’influence de Thiaw se fait sentir, avec un style de jeu plus libéré, axé sur le plaisir et la fluidité.



Gueye, auteur d’un des quatre buts de la rencontre, a confié sa satisfaction personnelle : “Ça fait plaisir de marquer.” Il ne cache pas non plus ses ambitions avec l’équipe nationale : “Mon objectif en sélection, c’est 100 buts”, a-t-il affirmé avec détermination, laissant entrevoir sa volonté de continuer à contribuer au succès du Sénégal.



Avec cette victoire écrasante et un groupe uni, l’équipe sénégalaise se projette déjà vers les prochains matchs, déterminée à maintenir cette dynamique. “On va tout faire pour gagner la semaine prochaine”, a conclu Pape Gueye, confiant pour la suite des qualifications.



Ce succès face au Malawi, combiné à une confiance renouvelée et une cohésion renforcée, laisse espérer de nouvelles performances de haut niveau pour le Sénégal.

