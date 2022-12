Soutien à Amy Ndiaye Gniby : Les femmes de l’APR Belgique Luxembourg sonnent la charge L’affaire Amy Ndiaye Gniby ne laisse personne indifférente au vu de la gravité des faits qui ont choqué tout le Sénégal et sa diaspora. Sensibles à cette tragédie qui a eu pour cadre l’Assemblée nationale, les femmes de la DSE/APR de la Belgique et du Luxembourg se sont mobilisées pour dénoncer l’attitude dégradante des députés du PUR et de la coalition Yewwi Askan Wi à l’occurrence Massata Samb et Mamadou Niang .

Les femmes de la diaspora, membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) basées en Belgique et au Luxembourg sont sorties de leur mutisme pour dénoncer avec la dernière énergie l’agression sauvage perpétrée contre la députée Amy Ndiaye Gniby, injustement prise à partie au sein de l’hémicycle par deux députés de l’opposition. L’Honorable Amy Ndiaye Gniby est en effet une épouse, une mère, une sœur, qui a défendu démocratiquement les couleurs de son parti, l’APR et de son Groupe Parlementaire, Benno Bokk Yakaar.



De fait, dira Arame Gaye, présidente des femmes de APR/BELUX : « Même si nous sommes sur le terrain politique, nous ne saurions accepter de telles pratiques humiliantes et dégradantes à l’égard des femmes. C’est une honte » souligne t-elle. Elles disent ainsi « plus jamais ça » et réclament des sanctions sévères à l’encontre des auteurs de l’agression. Si cela a pu se produire, c’est grâce à une opposition irresponsable, soutiendront Mme Arame Gaye et les femmes de la DSE.



Mme Sounkarou Baldé, de la Section APR du Luxembourg, souligne que la situation est grave. C’est pourquoi, elle réclame « plus de responsabilité et de respect à l’égard des femmes ». Quant à Aissatou Thiam, présidente de l’APR Hainaut, elle dit « stop stop ». « nous soutenons notre sœur et militante Amy Ndiaye Gniby pour son courage et sa fidélité au président Macky Sall » renchéri-t-elle. Dans la même veine, Khady Guéye, présidente de la section de Liège, Maimouna Diallo, Section APR du Luxembourg, Aissatou Ndiaye ou encore Mame Binta Sow ont exprimé toute leur indignation et demandent des poursuites contre les députés de la Coalition Yewwi Askan Wi, Massata Samb et Mamadou Niang.



Le moins que l’on puisse dire toutes les femmes de l’Apr de la Belgique et du Luxembourg (BeLux ) ont unanimement dénoncé la violence sur la députée Amy Ndiaye Gniby et l’indélicatesse des députés agresseurs.



Dans cette dynamique, la présidente Arame Gaye a réclamé des sanctions sévères contre de telles attitudes.« Aujourd’hui, notre sœur, collègue, l’honorable députée maire Amy Ndiaye a été attaquée, insultée, giflée, rabaissée et humiliée dans l’exercice de ses fonctions de député au service du peuple » a ajouté Sounkarou Baldé, très remontée contre cette attaque expéditive à l’encontre de la député Amy Ndiaye Gniby, de surcroit enceinte de quelques mois.

