Soutien à BGD: Le PRP dénonce les velléités de musèlement et de liquidation de DMedia Le PRP, Parti Républicain pour le Progrès/Disso Ak Askan Wii, apporte toute sa solidarité au groupe DMEDIA et au Président Bougane Gueye Dany suite aux velléités de musèlement et de liquidation dudit groupe de presse par le pouvoir du Président Macky SALL, renseigne le communiqué dont Leral a copie.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Octobre 2021 à 14:55 | | 0 commentaire(s)|

"Nous dénonçons avec véhémence de tels agissements qui n'honorent ni l'Etat de droit, ni la liberté d'expression, ni la démocratie, ni le droit constitutionnel du citoyen à l'information.



Nous témoignons toute notre solidarité à l'ensemble de la presse sénégalaise dont le Groupe DMEDIA qui constitue aujourd'hui l'un des derniers remparts dans la défense de la démocratie et la manifestation des droits des citoyens.



Nous demandons par ailleurs toute l'opposition sénégalaise à se mobiliser contre cet énième coup d’essai porté à la démocratie et aux droits des citoyens", lance l'alerte le PRP.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos