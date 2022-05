Soutien à Gana Gueye : Amadou Ba dévoile le jeu à cache-cache de Macky Sall

Après le ministre des Sports, Matar Ba, c’est au tour du président de la république de se prononcer sur l'affaire Gana Gueye en exprimant son soutien total au Lion de la téranga. Dans un tweet, le Chef de l’État Macky Sall a dit soutenir Idrissa Gana Guèye. « Ses convictions religieuses doivent être respectées », a-t-il écrit. Mais pour Amadou Ba, de Pastef, après plusieurs pressions, Macky Sall vient de publier un soutien à Idrissa Gana Gueye.





"Vous remarquerez, comme pour ses ministres, Macky se range derrière Gana et souhaite qu'on respecte ses convictions religieuses. Macky est sur la défensive, ne se met pas devant Gana, l'isole dans son combat contre l'homosexualité sans engager le Sénégal. Le combat de Gana Gueye dans son Tweet n'est pas celui du Sénégal, mais celui des seules convictions de Gana qu'il faut respecter, non pas au nom des valeurs universelles de la sexualité, mais de sa liberté individuelle. Comme ses ministres, Macky refuse d'évoquer l'homosexualité, les Lobbies LG.BT et encore moins Valérie Pecresse et les Officiels de la politique française dans son Tweet.



Quand on combat la grippe, on ne se cache pas derrière des expressions comme "le mal qui fait tousser et donne des courbatures". En définitive, Macky et ses ministres sont sur le fil du rasoir: Ne pas affirmer ni revendiquer les valeurs et Convictions religieuses de Gana au nom du Sénégal, mais juste les soutenir et en se mettant derrière lui."

