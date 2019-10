Soutien à Idrissa Seck : Adama Gaye coupe les ponts et « regrette » Adama Gaye coupe les ponts avec Idy. Le journaliste dit, en effet, regretter son soutien au leader de Rewmi, lors de la présidentielle de février dernier.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2019 à 16:14

« Le temps des clarifications exige que j'informe le pays entier que j'ai décidé de couper tout lien politique et autres avec Idrissa Seck. Je regrette de lui avoir accordé mon soutien à la dernière présidentielle. Je le sais: la realpolitik est machiavélique et donc cynique. Elle n'en demeure pas moins un instrument de politique, un tantinet politicien », écrit-il, sur Facebook.

« Je crois cependant davantage aux idéaux plus humains. L’un d’eux nous impose de reconnaître nos erreurs et errements. Ce fut mon cas en soutenant Idy. Je marque ma distance ici. Finale. Définitivement ! », ajoute le journaliste.



