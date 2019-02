Soutien à Macky Sall: Le parti de Me El Hadji Diouf se vide de ses militants

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Février 2019 à 10:58 | | 0 commentaire(s)|



Le Parti des travailleurs et du peuple ( Ptp) a volé en éclats. Selon « Les Echos », une importante frange du parti a déclaré hier, une démission collective.



Il s’agit de Cheikh Fall, responsable des jeunes dans le département de Dakar, Mamadou Marèna, Samba Diack, Serigne Abdou Mbodj de Kaolack, Omar Sall de Tambacounda, Mamadou Thioune de Keur Massar, Issa Diop de Mboup et 27 autres hauts responsables dans les différents départements et localités du pays, qui disent qu’il ne se reconnaissent pas dans les déclarations de leur leader Me El Hadji Diouf.



Ce dernier a déclaré avant-hier qu’il soutient la candidature de Macky Sall, à la présidentielle de 2019. Pour les démissionnaires par contre, Idrissa Seck est le meilleur choix. Mieux, ils ont mis en place un mouvement dénommé «Tous derrière Idy », qui reste à leur yeux, le candidat le plus crédible pour battre Macky Sall.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos