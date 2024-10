Soutien à la liste Pastef : Guinaw Rails Nord crache sur la libérale Mame Diarra Fam

Après le soutien de Mame Diarra Fam à leur liste, Pastef de Guinaw Rails Nord réagit. Les responsables communaux disent « prendre acte » du communiqué de la responsable libérale. Cependant, ils ont rappelé les attaques de la députée sortante à la veille de la Présidentielle. « Cette dame nous a accusés à tort, d’avoir attaqué sa maison avec des coupe-coupe, des pierres et des cocktails Molotov. Nous n’oublierons jamais que suite à ses accusations infondées, elle nous a traités de bandits, de brigands, de malfaiteurs et nous a même insultés de mère. Nous n’oublierons jamais que si le projet de cette dame avait abouti, la Présidentielle serait reportée, car elle a voté en violation de la Constitution pour le report de l’élection. Ce qui a provoqué la mort tragique de notre frère Modou Guèye, lâchement tué par les hommes de leur allié de circonstance, Macky Sall. Nous n’oublierons jamais qu’elle a traité le Président Bassirou Diomaye Faye, de poulet. ‘’Nioun douniou votel guinaar’’, avait-elle dit », ont dénoncé les Pastéfiens, rapporte "Bes bi".



« Pour toutes ces raisons et par éthique, la section communale de Guinaw Rails Nord ne saurait battre campagne aux côtés d’une telle personne », préviennent-ils, avant d’appeler la coordination départementale et le bureau politique, à « prendre leurs responsabilités face à cette situation ».