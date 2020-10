Soutien à une légende de la lutte victime d’AVC : le ministre Matar Bâ offre un million à Mbaye Gueye le Tigre de Fass Les élans de soutien continuent envers une légende de la lutte sénégalaise. En appui au champion, Mbaye Guèye, le premier à porter le surnom de « Tigre de Fass », victime d’AVC, le ministre Matar Bâ a offert un million au frère de Moustapha Gueye.

Alors qu’il était en partance pour Moscou, afin de prendre part à la première réunion de la COP7 pour la lutte contre le dopage dans le sport, le Ministre des Sports, Monsieur Matar BÂ, a envoyé des émissaires auprès des responsables de l’écurie de Fass, pour s’enquérir de l’Etat de santé de Mbaye Gueye.



Et c’est dans cet élan qu’u nom du Ministre des Sports, Matar Bâ, les émissaires ont remis à Abass Ndoye, le Président de cette écurie, la somme d’un million de nos francs pour la prise en charge des frais médicaux de la légende de lutte sénégalaise avec frappe. (Leral.net dans sa chronique sportive du weekend a dressé récemment son portrait)



Ce geste a été très apprécié par les proches du lutteur qui ont exprimé leur gratitude qui selon leur témoignage n’est pas une première de la part du ministre à l’endroit l’ancien champion de lutte Mbaye.



Pour rappel, le frère et formateur de Moustapha Guèye, ancien Roi des arênes, Mbaye Gueye, est victime d’un AVC il ya quelques semaines. Leral.net lui souhaite un prompt rétablissement accompagné d’une très longue vie.



