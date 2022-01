Soutien au Peuple Malien à Dakar: Horizon sans frontières, appelle à une manifestation le 28 janvier Après plusieurs réactions à travers les médias et réseaux sociaux, un autre élan de soutien au Peuple Malien est annoncé à Dakar. C’est Horizon sans frontières qui appelle à une manifestation le 28 Janvier 2022.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Janvier 2022 à 09:26

Horizon sans frontières, qui se veut un lien de concorde entre les peuples, organise un grand rassemblement en soutien au peuple malien, le vendredi 28 Janvier 2022, à 16h, a la Place de l'Obélisque.



« HSF fait appel à toutes organisations de la société civile, aux partis politiques, aux chefs religieux et coutumiers et à toutes les diasporas africaine,s à ce grand événement pour le retour au calme au Mali », a lancé Boubacar Sèye, son président.



