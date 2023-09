Soutien au peuple marocain: Serigne Mountakha Mbacké offre la somme de 100 millions FCfa

Serigne Mountakha Mbacké offre la somme de 100 millions FCfa au peuple marocain, en guise de soutien suite au séisme qui a secoué le royaume chérifien dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023 et qui a fait plus de 2 901 morts et 5 530 blessés, selon le dernier bilan.



Le Khalife général des Mourides a dépêché une délégation conduite par Serigne Abdou Samad Mbacke Souhaïbou, à l'ambassade du Maroc au Sénégal, selon la RFM.



L'argent a été mis à la disposition de l'ambassadeur du royaume chérifien basé à Dakar. Le diplomate a salué le geste du Khalife général des Mourides qui, selon lui, renforce les liens de solidarité entre les deux pays.