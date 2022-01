Soutien aux Lions du Sénégal : Sonatel lance la mobilisation afin que la CAN Total Energie 2022 soit celle de la consécration Rédigé par leral.net le Samedi 8 Janvier 2022 à 14:41 | | 0 commentaire(s)| Au Service du Football et en Soutien aux Lions du Sénégal, la Sonatel a lancé la mobilisation afin que la CAN Total Energie 2022 soit celle de la consécration. Sonatel, à travers sa marque Orange, lance la mobilisation afin que la CAN Total Energie 2022 soit celle de la consécration. Ainsi tout l’écosystème sportif autour des Lions du Sénégal a été mobilisé à travers le Slogan ‘’Sunu Yéené, Boolo Dieuli ndam li’’.

« Un slogan qui sonne comme une profession de foi, chaque partie prenante ayant pris l’engagement d’œuvrer pour l’atteinte de l’objectif ultime à savoir décrocher le premier titre continental du Sénégal », relève le communiqué que voici.



La campagne de soutien qui sera déployée sur l’ensemble du territoire national implique les joueurs, l’encadrement technique, la presse sportive et les supporters.



Un engagement sans faille



A l’instar des précédentes éditions, Sonatel a mobilisé d’importants moyens pour accompagner les acteurs du Football.



Le comité de supporters « 12ème Gaïndé et l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) ont bénéficié de la traditionnelle subvention pour préparer au mieux la CAN avec respectivement des montants de dix millions et de cinq millions. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires qui n’ont pas manqué de remercier et de saluer cette constance.



Les Lions ont également eu droit à leurs cadeaux, hautement appréciés notamment des dotations téléphoniques (Appels, Sms et Internet) pour un an.



Orange, Supporter de votre passion



Fidèle à son slogan, Orange Sponsors You, la marque placera les fans au cœur de la CAN. Ainsi, pas moins de vingt-trois (23) supporters auront la chance d’aller assister à un match au Cameroun.



Un déplacement tous frais payés qui prouve encore une fois la volonté de Sonatel à placer ses clients au cœur de ses préoccupations.



Afin que tous vivent l’effervescence de la CAN, une fan zone sera déployée au Terrain ACAPES des Parcelles Assainies à Dakar. Les agences Sonatel vivront également au rythme de la compétition.



Les clients bénéficieront également d’offres exclusives pendant cette période. E-shop Orange propose en exclusivité des maillots des Lions, Megawin, Orange Money, pour ne citer que celles-ci, vous feront aussi vivre une belle CAN.



Et pour finir, des agents de Sonatel seront présents au Cameroun afin de vous gratifier de contenus exclusifs Orange sur ses plateformes de communication grand public.











Accueil Envoyer à un ami Partager