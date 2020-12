Soutien aux contractuels de la Senelec, enseignants des classes passerelles et agents des eaux et forêts : une manifestation prévue ce lundi La plateforme Doyna informe en outre l’opinion qu’une manifestation aura lieu ce lundi 07 novembre prochain à 15h à la Place de l’Indépendance pour le recrutement des animateurs culturels, des 174 ex-contractuels de la Senelec, des 50 enseignants des classes passerelles, des 14 agents techniques des eaux et forêts, des préparateurs en pharmacie.

Ainsi, renseigne-t-il, les agents techniques des eaux et forêts ont passé 8 nuits devant le ministère de l’Environnement sans être reçus par le ministre. Pour tous ces cas précités, Guy Marius Sagna et Cie estiment qu’il y a une urgence de les prendre en charge le plus rapidement possible. Ils ont tenu également à sensibiliser leurs membres de ne pas prendre les routes de l’émigration irrégulière.



Ils leur demandent de se battre pour la prise en compte de leurs revendications par l’État du Sénégal. Ils affirment en définitive qu’il faut préférer les grenades lacrymogènes, les arrestations, les emprisonnements dans le cadre de luttes sociales plutôt que de prendre le désert du Sahara ou l’océan Atlantique.

