Soutien aux enfants vulnérables : Sonko décaisse 241 millions F CFA pour les orphelinats, pouponnières et centres d'accueil pour l'exercice 2025.

Le Premier ministre Ousmane Sonko, vient de réaliser un geste fort et inattendu. Selon un communiqué de la primature, il a octroyé une subvention de 241 millions de FCFA à 22 orphelinats, pouponnières et centres d’accueil pour l’exercice 2025.

"Un travail préalable de cartographie et d’identification a été réalisé en collaboration avec l’Agence nationale de la petite enfance et de la Case des tout-petits afin de garantir le respect des critères de transparence, d’équité et d’inclusion", précise le communiqué.

La cérémonie de remise des subventions a été présidée par le directeur de cabinet du Premier ministre ce mercredi 5 mars.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Soutien-aux-enfants-vulnera...

