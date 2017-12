Soutien de Tivaouane à Khalifa Sall : Un fils de Al Amine recadre Bamba Fall Bamba Fall, maire de la médina a égratigné la famille religieuse de Tivaouane au cours d’une interview avec Pape Alé Niang lui reprochant de ne pas soutenir Khalifa Sall alors que ce dernier leur a toujours témoigné et montré un soutien indéfectible. La réponse ne s’est pas faite attendre. C’est signé Cheikh Tidiane Sy, fils de El Amine.



Sans vouloir polémiquer avec ce politicien qui veut donner des leçons aux religieux, je tiens à préciser que vouloir faire de l’affaire khalifa Sall une affaire de Tidiane est irresponsable venant de la part d’une personne censée conduire la destinée de sénégalais.



Cette attitude fractionniste est dangereuse pour la cohésion sociale et le vivre ensemble qui fait l’exception sénégalaise en matière de cohabitation des communautés religieuses.

Je tiens à rappeler que le soutien que moi-même j’avais apporté dans un post sur Facebook au tout début de l’affaire relevait de deux motifs :

1. Les liens de parenté qui lient la famille Sy à Khalifa Sall en tant que Père d’un petit-fils de Seydi El Hadj Malick Sy.



2. De la compassion que nous devons avoir envers un frère musulman en difficulté.



Pour ces deux raisons, Feu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, en sa qualité de régulateur social, avait intercédé en sa faveur auprès des Autorités Etatiques pour un règlement extrajudiciaire de ce qui est appelé l’affaire Khalifa Sall.



Sans être le porte-parole de la famille de Seydi El H. Malick Sy, je tiens à préciser que le soutien de la famille de Maodo n’est ni conditionnel ni adossé à une forme quelconque de chantage.



Feu Al Amine a toujours mené discrètement ses médiations et autres requêtes auprès de l’Etat sans le crier sur les toits. La médiation sur la place publique ressemblerait plus à une forme de chantage ou de recherche de légitimation pour ceux qui n’en ont pas encore.



Honorable Maire, avec tout le respect que je dois à votre rang, la famille de Maodo n’est pas une famille d’activistes à la solde de causes politiciennes. Elle agit en toute conscience et en toute circonstance selon les principes soufis qui régissent la voie Tijaniyya.



Elle est et reste une famille avec un sens aigu de l’Islam, de la République et des valeurs qui les sous-tendent.



Sans oublier le soutien de Mansour Sy djamil , de Serigne Maodo Sy qui dépêche souvent une délégation à la prison de rebeuss et celui de l’actuel Khalif Serigne Mbaye Sy mansour.



