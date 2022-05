Soutien de l’édile de Dakar à la population : 105 000 demandes enregistrées, des machines à coudre, tricycles, réfrigérateurs distribués… Le maire de Dakar Barthelemy Dias a présidé hier la première édition de la journée de Solidarité et d'Entraide municipale. A cet effet, la ville de Dakar a enregistré plus de 105 000 demandes qui ont été reçues par le comité d'organisation.

D’après l’As, l’édile de la capitale a remis du matériel composé de machines à coudre, de motos, de tricycles, de réfrigérateurs, de bons, de tickets d’étudiants etc. aux 5 000 bénéficiaires.



En plus Barth promet de ne ménager aucun effort pour améliorer au mieux les conditions de vie des Dakarois.



