Soutiens sans faille pour la Mairie De Rufisque : Ismaïla Madior Fall en pole position ? C'est à une véritable démonstration de force que s'est livré le ministre d'État, Ismaïla Madior Fall au cours du rassemblement organisé par les femmes de Rufisque. Celles-ci soutiennent sa candidature à la mairie de Rufisque. Une quinzaine de jours après les jeunes, des rufisquoises ont, au cours de ce meeting tenu à dans son fief de Rufisque-Est au quartier Arafat, décidé de porter sa candidature à la mairie de Rufisque.

Ce rassemblement d'environ 3000 personnes a vu la participation de responsables du Parti de l’Alliance pour la République (Apr) d'envergure comme Gagna Cissé, ancien Dg de la Grande Muraille Verte, Gorgui Ndiaye, directeur de cabinet du ministère de la Formation professionnelle, du responsable du réseau des enseignants de l'Apr Abou Sow et de Badou Marème Diop de l'ouest.



Le Professeur a remercié les femmes, accepté d'être leur candidat et expliqué les raisons pour lesquelles il veut briquer la mairie de Rufisque. Il a décliné son offre et en a profité pour inviter son frère de parti, Souleymane Ndoye, président du Conseil départemental, à la concertation afin qu'ils trouvent ensemble une formule pour avoir une liste commune de la coalition Bby pour chaque collectivité territoriale (département, ville et communes).



En effet, quelques jours auparavant, le Conseil des notables «Lébou» de Rufisque, à travers les voix de son Président le «grand Saltigué» Maodo Malick Ngom, des «Jaraaf» et des «Ndeydji Reew», a rappelé ses relations avec le ministre d'État qui les accompagne depuis leur création.



Après l'avoir remercié pour sa présence à leurs côtés, les notables de la vieille cité ont considéré que le ministre d'État Ismaïla Madior Fall a le meilleur profil pour être le futur maire et impulser une nouvelle gouvernance municipale. Ce dernier les a remerciés pour avoir porté leur choix sur sa modeste personne. Il a décliné quelques axes de son programme pour un nouveau Rufisque.

