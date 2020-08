Souvenir - ADJA DIABA NGUER FALL: 1er août 2004 – 1er août 2020 Rédigé par leral.net le Samedi 1 Août 2020 à 04:23 | | 0 commentaire(s)|

Pour nous, c'est comme si tu nous as quittés hier, nous nous souviendrons toujours de cette matinée dominicale de forte pluie.

Ton départ a été si rapide en comparaison au chemin que nous espérions encore parcourir avec toi. Chaque […]

Pour nous, c’est comme si tu nous as quittés hier, nous nous souviendrons toujours de cette matinée dominicale de forte pluie.

Ton départ a été si rapide en comparaison du chemin que nous espérions encore parcourir avec toi. Chaque jour nous rappelle que tu n’es plus, mais le temps n’efface en rien ton absence, il en facilite simplement l’acceptation ; notre foi, plus.

Dans le monde de vérité où tu es avec notre Père EL HADJI THIERNO FALL, nous prions Allah le tout Puissant de vous réserver une place de choix au Paradis aux côtés du Prophète Mohamed (PSL) et de Sa Sainte Famille.

Fatiha + 11 Likhlass



Source : Source : https://xalimasn.com/souvenir-adja-diaba-nguer-fal...

