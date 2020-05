Souvenir, souvenir….le premier Bercy de Youssou Ndour en compagnie de Mory Kanté Comme annoncé dans son tweet, le décès de Mory Kanté est vraiment un fait marquant pour notre star planétaire Youssou Ndour

En atteste cette photo souvenir, souvenir qu’il a bien voulu partager…

C’était le 4 septembre 1985 à Bercy (en France). L’artiste intitule : Mon premier Bercy. avec Higlin et Mory avec Ouzin NDiaye.

On y voit l’artiste international Youssou Ndour, la légende guinéenne Mory Kanté, l'inimitable Ouzin Ndiaye et feu grand Jacques Higelin



