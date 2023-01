Souveraineté alimentaire: Une mise en œuvre rapide des pactes nationaux, recommandée Le 2 ème forum de Dakar sur la souveraineté alimentaire et la résilience a été clôturé, ce vendredi à Diamniadio. A l’issue de cette rencontre, la déclaration de ‘’Dakar 2’’, engageant les parties prenantes à diligenter les pactes nationaux pour l’alimentation et l’agriculture a été lue par le ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Janvier 2023 à 07:17 | | 0 commentaire(s)|

Aly Ngouille Ndiaye a suggéré de mettre sur pied des Conseils présidentiels pour superviser la mise en œuvre des pactes nationaux pour l’alimentation et l’agriculture, afin d’assurer le suivi des décisions du forum. Les participants ont appelé à «l’adoption de politiques nationales concrètes, de mesures d’incitation et des réglementations visant à créer un environnement propice à des investissements plus importants et accélérés dans le secteur agricole».



«Cette option se fera par la mobilisation des financements internes et externes pour les pactes nationaux pour l’alimentation et l’agriculture auprès d’un large éventail de partenaires multilatéraux et bilatéraux et du secteur privé», précise Aly Ngouille Ndiaye.



Ainsi, il a plaidé également pour «l’augmentation du financement des budgets nationaux pour soutenir les pactes nationaux pour l’alimentation et l’agriculture conformément à la Déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation accélérées de l’agriculture en Afrique en vue d’une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie en allouant au moins 10 % des dépenses publiques à l’agriculture».



Et, le ministre de l’Agriculture a fait savoir que les Etats avec leurs partenaires ont décidé de soutenir la mise en œuvre des pactes nationaux pour l’alimentation et l’agriculture avec des indicateurs de réussite clairement mesurables et assortis de délais. Il a été aussi décidé de «demander à la Commission de l’Union africaine et à la Banque africaine de développement d’assurer le suivi avec les différents partenaires au développement afin de finaliser le soutien».



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook