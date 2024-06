Souveraineté alimentaire, emploi des jeunes… : Le ministère de l’Agriculture et celui de la Jeunesse, signent un partenariat

Selon un communiqué de presse, cette convention vise à renforcer la politique stratégique de la souveraineté alimentaire, à travers divers axes.



Il s’agit du renforcement de l'employabilité des jeunes : «via les Vap (Vacances agricoles patriotiques), nous offrirons aux jeunes des opportunités concrètes d'engagement et de formation dans le secteur agricole », lit-on dans le document.



Il y a aussi la digitalisation du secteur agricole. Sur ce point, les deux ministères entendent intégrer les nouvelles technologies pour améliorer la productivité et l'efficacité du secteur.

Un autre aspect du partenariat concerne la mise en œuvre du programme d’autosuffisance alimentaire avec une «Asc, une Ferme »: ce programme innovant vise à assurer que chaque Asc (Association sportive et culturelle) développe une ferme, contribuant ainsi à l'autosuffisance alimentaire.



L’autre volet du partenariat est lié à la campagne nationale de phosphatage des sols. Ainsi, les deux parties vont lancer une campagne pour améliorer la fertilité des sols et augmenter les rendements agricoles.



Il est également prévu une campagne de reboisement national «Un citoyen, un arbre ». Ainsi, il est demandé à chaque citoyen à planter un arbre, renforçant ainsi notre engagement envers l'environnement et la durabilité.

