Souveraineté économique et alimentaire: Abdoulaye Diop, DG Cosec expose les nouvelles orientations de la politique économique Le Directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs, (Cosec), Abdoulaye Diop, a tenu un entretien avec les opérateurs économiques à l’occasion de la 30e édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak). La rencontre axée sur la souveraineté économique et alimentaire de l’Afrique plus particulièrement au Sénégal, a été l’occasion d’échanger sur les nouvelles orientations de la politique économique du Sénégal.

Le Dg du Cosec appelle à l’union des tous les acteurs concernés avec une fusion des compétences techniques pour un encadrement étatique plus équilibré. Ce pour pouvoir concourir plus convenablement à l’assaut de l’internationale. “Il faut une fusion de toutes les compétences. Finalement tout le monde fait la même chose. Et pour qu’il y ait de la compétitivité, il faut fédérer, garder notre union.



A ce titre, la production sera beaucoup fluide à un coût accessible à tous. Alors que, si chacun part de son côté aux foires à l’international, ce ne sera as rentable. Pis, la production ne pourra pas couvrir toutes les demandes. Nous avons toutes les compétences requises. Il faut dans chaque région identifiée prendre toutes les potentialités et énergies nécessaires pour les accompagner. Et je pense qu’au niveau du département on réfléchit à ça.



Le financement ne sera pas un problème. De l’indépendance à nos jours, l’argent n’a pas été aussi disponible avec l’accession au pouvoir du président Macky Sall est au pouvoir. Mais cela requiert du savoir-faire, de l’encadrement” a-t-il précisé.





