Souveraineté renforcée : Le Sénégal fermera bientôt ses bases militaires étrangères

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, vendredi, lors de sa Déclaration de politique générale (DPG), que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris la décision de fermer prochainement toutes les bases militaires étrangères au Sénégal.



Cette décision, qualifiée de stratégique par le chef du gouvernement, marque un tournant dans la politique de défense et de souveraineté nationale du pays. " Le Président a estimé que cette mesure était nécessaire pour affirmer pleinement l'indépendance et la souveraineté du Sénégal ", a déclaré Ousmane Sonko devant l'Assemblée nationale.



Bien que la date exacte de cette fermeture n'ait pas encore été communiquée, le Premier ministre a assuré que les démarches nécessaires seraient menées dans le respect des engagements internationaux et en concertation avec les partenaires concernés.



Cette initiative s'inscrit dans un contexte de débats croissants sur la présence militaire étrangère en Afrique, avec des mouvements populaires remettant en question l'influence des anciennes puissances coloniales et des partenaires internationaux.



La fermeture des bases militaires étrangères au Sénégal, pourrait ainsi marquer un changement significatif dans les relations entre le pays et ses alliés stratégiques, tout en renforçant la souveraineté nationale.











