Spoliation foncière: Une plainte contre Mame Boye Diao et complices, dans le circuit

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Octobre 2022 à 11:31 | | 0 commentaire(s)|

Le collectif « Ne trahissez pas Beïdy Sèye » s’est lancé dans une bataille qui va commencer par une tournée de sensibilisation et de mobilisation des autorités politiques, religieuses et coutumières de Guédiawaye, contre le plan ourdi par le directeur des Domaines Mame Boye et ses complices, visant à extorquer les populations de leurs biens. Le Collectif des bénéficiaires de parcelles dans le lotissement de Ndiarème Limamoulaye, initié par feu Beïdy Seye, a décidé de porter plainte contre X, pour association de malfaiteurs et extorsion de biens.



S'ensuivront un sit-in à la direction des Domaines et une marche de protestation dans le territoire communal de Guédiawaye, dont les dates n’ont pas été communiquées. Pour rappel, en 2018, la mairie de Ndiarème Limamoulaye avait procédé à un lotissement et attribué des parcelles à travers des actes de délibération signés par le maire et approuvés par le sous-préfet, es qualité de représentant de l’État. Cependant, les attributaires des terrains ne pouvaient pas entrer en possession de leurs lots, car l’assiette foncière se trouvait dans la bande des filaos suspendue au déclassement.



Après la signature du décret de déclassement 2021-701 approuvant et rendant exécutoire le PUD zone Nord de Guédiawaye, lesdits attributaires ont eu à constater que le directeur des Domaines aurait usé de « subterfuges pour faire main basse sur ces terrains aux grand dam des ayants-droit et au mépris total des directives données par le président de la République ». Cela, à un moment où Guédiawaye n’a pas encore fini de crier « son ras-le-bol sur les détournements d’objectifs, les interceptions, les spoliations, devenus le jeu favori de certains fonctionnaires de l’administration foncière », comme dénoncés par le mouvement « Takhaw Tèmm Aar Sunu Gokh ».



D’autre part, le collectif accuse Mame Boye Diao et ses acolytes, d’être des habitués des faits, et n’hésitent pas à outrepasser les directives du chef de l’Etat comme s’ils sont garantis d’impunité. Ces protestataires n’ont pas manqué de signaler « la présence de nervis recrutés, juste pour faciliter la forfaiture ». Et pour « valider » leurs actes, les spoliateurs ont jeté le discrédit sur feu Beïdy Sèye, en parlant de « lotissement irrégulier, alors que les uns étaient ses accompagnants, comme le service du Cadastre ainsi que d’autres agents de l’Etat qui l’accompagnaient dans ce projet social ».



D’où la naissance du Collectif "Ne Trahissez pas Beïdy Sèye", qui dit compter sur le sens de responsabilité et l'humanisme du président de la République, pour mettre fin aux pratiques frauduleuses mises en branle par des fonctionnaires véreux de l'administration foncière, pour détourner des biens destinés aux Goorgorlou. Aujourd’hui, il se trouve que le décret de déclassement a annulé toutes les attributions antérieures. Comme quoi, « c’est un seul individu qui détient des centaines de parcelles affectées à Senfoot 1, Senfoot 2, Racine Building, sans compter les 4 ha que se partagent des agents des Impôts et Domaines, 5ha aux agents du Cadastre, pendant que les ayants-droit ne savent plus où donner de la tête », s’est offusqué le Collectif.













Rewmi

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook