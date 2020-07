Au rythme où vont les choses, le Président Macky Sall est dans l’obligation de se prononcer sur l’affaire du foncier de la commune de Madina Wandifa comme il avait eu à impliquer son gouvernement dans le litige de Ndingler opposant l’homme d’affaires Babacar Ngom aux populations autochtones. Cité dans une rocambolesque affaire de bradage Foncier […]

L’article Spoliation foncière à Madina Wandifa : Après le Collectif et la diaspora, les jeunes tirent sur Malang Seny Faty est apparu en premier sur ATLANTIC ACTU.

Au rythme où vont les choses, le Président Macky Sall est dans l’obligation de se prononcer sur l’affaire du foncier de la commune de Madina Wandifa comme il avait eu à impliquer son gouvernement dans le litige de Ndingler opposant l’homme d’affaires Babacar Ngom aux populations autochtones.

Cité dans une rocambolesque affaire de bradage Foncier par ses administrés, le député/maire de Madina Wandifa qui avait migré vers L’APR est rattrapé par cette affaire qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes où tout peut arriver si l’état et la justice ne s’impliquent pas.

Au début, c’était le Collectif de lutte pour la sauvegarde des intérêts de Madina Wandifa qui avait déclenché les hostilités en exigeant réparations et justice. Mais, depuis quelques mois, l’affaire a pris une nouvelle tournure avec l’implication de la diaspora qui exige que la lumière soit faite sur les accusations du Collectif. Et comme on ne s’y attendait pas, ce sont les jeunes qui font une sortie la semaine dernière pour répondre d’abord aux soutiens de l’édile Malang Seny Faty et dénoncer le mutisme du gouvernement sur ce qui est qualifié de vol de leurs terres.

D’ailleurs, ces accusations et sorties publiques auraient tellement jeté le discrédit sur le député/Maire que ce dernier a été obligé de déménager dans sa nouvelle maison (toujours en chantier) aux Almadies pour échapper aux quolibets de ses voisins qui s’interrogent toujours sur la richesse subite de l’ancien responsable du PDS.

Mais, à toutes ces accusations formelles et documentées le maire préfère se réfugier derrière le combat contre le covid19 et laisser ses soutiens apporter une riposte…. politicienne.

Mame Penda Sané (Atlanticactu.com)

L’article Spoliation foncière à Madina Wandifa : Après le Collectif et la diaspora, les jeunes tirent sur Malang Seny Faty est apparu en premier sur ATLANTIC ACTU.

Source : http://atlanticactu.com/spoliation-fonciere-a-madi...