Spoliation foncière à Pakour: Trois manifestants arrêtés, l'un d'eux est âgé de 70 ans C'est chaud à Pakour. En effet, la gendarmerie a arrêté trois (3) personnes qui manifestaient contre la spoliation foncière, rapporte un membre de FRAPP.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Octobre 2021 à 18:46 | | 0 commentaire(s)|

Selon le membre de FRAPP, le bilan provisoire de la manifestation illégalement interdite et réprimée, est une arrestation de trois vieilles personnes : Sada Baldé, Alpha Baldé et Souleymane Sow de Pakour. L'un des trois arrêtés, est âgé de 70 ans.



La gendarmerie de Pakour continue la chasse aux manifestants et aux membres du FRAPP.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos