Sport - Classement mensuel FIFA dans la zone Afrique : Le Maroc détrône le Sénégal

Moins d’une semaine après la clôture de la Coupe du Monde, la FIFA a mis à jour son classement mensuel des nations. Première nation africaine, place qu’il a occupé depuis novembre 2018, le Sénégal a officiellement cédé son trône au Maroc, dans le nouveau classement publié hier, jeudi 22 décembre.



Eliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde du Qatar, le Sénégal a été relégué, après 49 mois, un record, à la deuxième place en Afrique. Le podium africain est complété par la Tunisie (3e).



Dix-huitième lors de la dernière publication, le Sénégal perd également une place dans le classement mondial, pour se retrouver au 19e rang. Première sélection africaine de l’histoire à atteindre les demi-finales du tournoi, les Lions de l’Atlas, quant à eux, font un bond significatif par rapport au dernier classement du mois d’octobre et réalisent, d’après la FIFA la «progression de l’année», avec 142 points récoltés en 2022.



La bande à Walid Regragui occupe la onzième position dans le classement mondial. Malgré son élimination en phase de groupes, le Cameroun, auteur de deux victoires devant la Serbie (3-3) et le Brésil (1-0), se positionne à la 4e place et à la 33e place mondiale. Autre mondialiste victorieux de la Corée du Sud (3-2), le Ghana, se classe à la 11e africaine et à la 58e place mondiale.



Le classement mondial toujours domine par le Brésil



Eliminé dès les quarts de finale de la compétition, la Séleçao s’est maintenue à la première place devant l’Argentine, sacrée championne du monde 2022. Finaliste malheureuse, la France s’est installé à la 3e place, en reléguant la Belgique à la 4e place. La prochaine édition du classement FIFA, est fixé pour le 6 avril 2023, après le CHAN 2023 (13 janvier-4 février) et les deux prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2023, qui ont été programmées en mars.













