Sport équestre : Major de l’écurie « Réunie » remporte pour la deuxième année consécutive le Grand Prix Kirène Ce dimanche 17 Juillet, s’est déroulée la 2ème Édition du Grand Prix Kirène de course hippique à Thiès. Une course riche en spectacle avec la forte présence du peuple thiessois

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Juillet 2022 à 19:44 | | 0 commentaire(s)|

A l’arrivée Major de l’écurie « Réunie » a encore marqué son territoire en remportant pour la deuxième année consécutive le Grand Prix Kirène.



Le Groupe Kirène, qui magnifie cette mobilisation et la réussite de cet évènement, a salué cette victoire à travers son message partagé sur Facebook : « Un Grand Bravo à « Major » de l’écurie « Réunie » qui remporte pour la deuxième année consécutive le Grand Prix Kirène parcouru sur une distance de 2200m »





















MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook