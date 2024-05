Stade Me Babacar Sèye fermé depuis 2011: Les dirigeants de Linguère de Saint-Louis dans tout leur état Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mai 2024 à 17:15 | | 0 commentaire(s)| Les dirigeants de Linguère de Saint-Louis sont dans tout leur état. En effet, les amateurs du football de la région sont montés au créneau pour dénoncer la situation actuelle du stade Me Babacar Seye de Saint-Louis. Fermée depuis 2011, cette infrastructure sportive est aujourd'hui en ruine en raison de l'inaction des autorités sportives et locales. Par conséquent, le stade est menacé de disparition. Ainsi, les dirigeants du club Linguère de Saint-Louis ne comptent pas rester les bras croisés. Ils exhortent ainsi, les autorités à rénover le stade, levier de développement du sport dans la région. Par ailleurs, des rumeurs selon lesquelles, la mairie aurait vendu le stade, circulent depuis un moment. Une décision que les dirigeants du club rejettent catégoriquement et assurent être prêts à combattre de toutes leurs forces.



