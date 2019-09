Stade de Sédhiou: Les travaux vont reprendre dans les plus brefs délais ( Ministère) Les travaux de finition au niveau du stade de Sédhiou ont reprendre dans les plus brefs délais. C’est l’annonce faite par le ministère des Sports. Les travaux ont été interrompus par les intempéries liées aux dernières pluies.

Le ministère des Sports révèle que des dispositions ont été prises pour monter les camps du terrain de football dont le terrassement a été fait, en vue de permettre aux ASC de dérouler normalement leurs activités sportives.



Selon le communiqué, les intempéries liées aux dernières pluies ontparticipé à retarder la reprise des travaux de finition du stade.



La fonctionnalité de ce stade est un des objectifs majeurs du ministre Matar Bâ, qui exprime à travers un communiqué, sa volonté de voir les populations de Pakao reprendre, dans les plus brefs délais, leurs activités sportives.

