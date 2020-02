Stade olympique de Diamniadio: le Président Macky Sall pose la première, ce jeudi Les travaux du stade olympique de Diamniadio seront lancés ce jeudi 20 février 2020, avec la pose de la première pierre de l’infrastructure par le Président Macky Sall, à 16 h. Ce stade qui comprendra 50 000 places, coûtera 155 milliards FCFA et devra être livré dans un an et demi, rappelle-t-on.

