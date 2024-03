Station de traitement des eaux usées de Dakar: L’émissaire en mer de Cambérène, est fonctionnel Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2024 à 15:47 | | 0 commentaire(s)|

La construction de l'émissaire en mer de la station d'épuration de Cambérène est bouclée. Les ingénieurs, les financiers, les techniciens de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) et les entreprises ont passé en revue les dernières installations. L'émissaire marin de la station d'épuration de Cambérène sera bientôt réceptionné. C'est ce qui est ressorti d'une visite de terrain effectuée, le samedi 9 mars, par les équipes techniques de l'Onas et celles des entreprises en charge des travaux. La revue de l'émissaire marin long de 1,2 km n'a pas soulevé de réserves, ce qui laisse présager que la réception provisoire est déjà acquise. « Ce que nous avons vu, nous rassure. Nous allons signer le procès-verbal provisoire de réception après la rencontre avec le Directeur général, Mamadou Mamour Diallo. Pour ma part, je n'ai pas d'observation particulière », a réagi le Directeur administratif et financier, Bamba Fall. À ses côtés, il y avait Pèdre Sy, le Directeur de l'Exploitation. « Les travaux sont terminés. L'émissaire en mer est actuellement fonctionnel », informe ce dernier. Tous, y compris le bureau de contrôle, ont presque soutenu que la réalisation de l'émissaire marin a respecté les cahiers de charges et les critères en vigueur. « Il n'y a pas d'amendements majeurs. C'est une étape importante vers la réception provisoire », a déduit Bamba Fall. Dans la salle de conférence, les agents étaient décontractés. « Nous sommes même prêts pour la réception définitive », plaisante l'un d'eux. C'est le bout du tunnel pour des ouvriers, des techniciens et des ingénieurs qui ont travaillé d'arrache-pied durant des mois pour livrer l'ouvrage. C'est l'émissaire marin le plus long en Afrique de l'Ouest. « L'émissaire marin place le Sénégal dans le Ranking des pays qui ont des ouvrages d'assainissement les plus importants par leurs dimensions », avait déclaré l'ingénieur, Alvaro, lors de l'immersion du Directeur général, Mamadou Mamour Diallo dans le tunnel enfoui dans la mer. L'émissaire est l'une des composantes du Projet d'extension et de modernisation de la station d'épuration de Cambérène. Ce projet d'un coût de 42 milliards F Cfa financé par la Banque islamique de développement (Bid) ouvre de belles perspectives pour le développement de l'économie circulaire. L'ouvrage est connecté à l'émissaire terrestre long de 5 km qui est relié à la station d'épuration de Cambérène. « La capacité de traitement de la station de Cambérène va passer de 19.000 m3/jour à 92.000m3/jour. Ce projet va impacter 1,600 million de personnes à Dakar », a informé le Directeur de l'Onas Mamadou Mamour Diallo. Eugène KALY Satisfaction d'une vieille doléance La construction de l'émissaire en mer de la station d'épuration de Cambérène traduit en actes les promesses du Président de la République Macky Sall. C'était une vieille doléance des populations que le Chef de l'Etat s'était engagé à résoudre. Lors du lancement des travaux, le gouverneur de Dakar, Al Hassane Sall, avait rappelé que le Président Sall souhaite que la mise en œuvre intègre la participation effective des communautés et des collectivités territoriales qui étaient présentes à la cérémonie de mis en place du comité de pilotage. E KALY



Source : Source : https://lesoleil.sn/station-de-traitement-des-eaux...

