Stations Elton: Des bons de carburant de l’Etat indésirables

Qu’est-ce qui se passe entre la compagnie pétrolière Elton et l’Etat ? Y-a-t-il une crise de partenariat entre Elton et les pouvoirs publics et autres sociétés étatiques, s'interroge "Le Témoin".



La réponse se trouve à la Station-Eton sise Front de Terre à Dakar, où les bons de carburant de l’Etat sont indésirables. « Notre Direction générale a donné des instructions de ne plus prendre des bons de carburant en provenance de l’Etat jusqu’à nouvel ordre… », a fait savoir un pompiste à un fonctionnaire venu s’approvisionner.



C’était avant-hier ou mardi 15 septembre 2021, aux environs de 22 heures. Ce jour-là, et dans cette station Elton, du moins selon notre haut fonctionnaire, presque tous les détenteurs de bons de l’Etat sont rentrés bredouilles. « Et dès que vous arrivez, le pompiste vous conseille ne pas perdre du temps, si toutefois vous détenez des bons de carburant », a précisé notre fonctionnaire dont la voiture est tombée en panne sèche. Souhaitons que la direction générale d’Elton apporte des explications par rapport à cette décision de déclarer les bons de carburant de l’Etat… non grata.

