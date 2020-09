Statut du chef de l’opposition: Thierno Bocoum désigne Idrissa Seck

D’après Thierno Bocoum, Idrissa Seck devrait incarner le statut du Chef de l’opposition. Bocoum estime que dès lors que celui-ci est arrivé 2e à la présidentielle, ce statut lui revient de droit.



«Le plus souvent, on parle de chef de l’opposition dans un régime parlementaire. Au Sénégal, nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Et, on a supprimé le poste de Premier ministre. Ce qui veut dire que nous sommes dans un régime éminemment présidentiel.



Si à travers le suffrage universel, une voie de légitimité, on choisit le chef de l’Etat, bien évidemment celui qui suit le président, cette même légitimité peut lui permettre qu’il soit désigné chef de l’opposition, s’il s’oppose au président. C’est aussi simple que cela», a-t-il tranché.



