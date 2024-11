Stéphanelle Bachelor provoque un tollé : « Oui, Baltasar m’a payée 5 millions pour faire ça avec moi » Rédigé par leral.net le Samedi 9 Novembre 2024 à 23:08 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- L’influenceuse camerounaise, Stéphanelle, a répondu à une abonnée qui lui a demandé si c’est vrai que Balthasar lui a donné 5 millions pour coucher avec elle. « La réponse est oui, c’est vrai. Maintenant, vous allez me faire quoi ? À toutes les personnes qui m’envoient ce genre de message sur mes différents réseaux, […] XALIMANEWS- L’influenceuse camerounaise, Stéphanelle, a répondu à une abonnée qui lui a demandé si c’est vrai que Balthasar lui a donné 5 millions pour coucher avec elle. « La réponse est oui, c’est vrai. Maintenant, vous allez me faire quoi ? À toutes les personnes qui m’envoient ce genre de message sur mes différents réseaux, la réponse est oui, c’est vrai. Maintenant, vous allez me faire quoi ? Bande d’ignorants, vous avez vu les vidéos avec les différentes femmes et comme par hasard la mienne, non, c’est juste en sorcellerie que vous l’avez vue. Vous avez beau vous convaincre que je vends pour avoir ce que j’ai. Mais au final, c’est juste votre noirceur que mon étoile dérange. Assia, ça va aller, mais une chose est sûre, je ne vous dois rien. Et en attendant ma vidéo, qui sortira dans 100 ans, vos savons seront déjà finis maintenant buvez de l’eau, c’est bien pour la santé bonne soirée », a lancé Stéphanelle.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/stephanelle-bachelor-prov...

Accueil Envoyer à un ami Partager