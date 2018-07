Steven Nzonzi : « Il y avait plus de pression que d’habitude »

«C’est incroyable. Je n’ai pas de mots. Il n’y a rien de plus beau. On ne réalise pas. Déjà qu’on a vu la coupe avant de rentrer sur le terrain, c’était abusé. Mais de l’avoir dans les mains dans le vestiaire, c’est difficile de réaliser.



(Sur son entrée) J’étais concentré. Il y avait plus de pression que d’habitude. Mais j’ai tout donné.»











Le Figaro

