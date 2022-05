Stigmatisation de l'ethnie serère dans les téléfilms : Le collectif « Niel Simel » dénonce et menace... Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mai 2022 à 23:36 | | 0 commentaire(s)|

Depuis un bon moment, avec le téléfilm “Maba quitte le Sine” et le personnage grotesque de Khémess, et particulièrement pendant le Ramadan passé, un ensemble de sketches, de séries télévisées, qui ont en commun, de mettre en scène le personnage du “sérère”, l'ethnie sérère se sent ridiculisé, c'est pourquoi ils ont tenu un point de presse à l'Ucad à côté de la bibliothèque centrale de l'université, ce mercredi 18 juin 2022.



"C'est comme si ces producteurs et ces chaînes de télévision s’étaient concertés dans cette entreprise, vouée à l'échec, pour donner au sérère une image qui contraste nettement avec ce qu’il est : des hommes dignes et honnêtes. Ces sketches

et téléfilms présentent le sérère sous des images négatives et dégradantes telles que la bouffonnerie, le vol, la niaiserie, entre autres." a déclaré Iyane Demba Tine.



Évidemment, chaque communauté présente des particularités et que c’est un truisme de dire qu’aucun être humain n’est parfait, mais justement c’est cela aussi le charme de la pluralité dans l'unité fonctionnelle et durable d’une nation. Pour toutes ces raisons, ils exigent, et avec la plus grande fermeté : l'arrêt immédiat de la diffusion de ces sketchs et téléfilms stigmatisants,et le retrait des vidéos sur internet.



Il termine par mettre en garde les chaînes de télévision et les producteurs qui persisteront dans de tels agissements. En prenant à témoin l’opinion nationale sur leur volonté de paix, mais dans le respect et appelant le président de la République et leur ministre de tutelle de prendre leurs responsabilités.

