Stigmatisation : les albinos demandent plus de considération de la part de l'Etat et avertissent... Rédigé par leral.net le Mardi 19 Avril 2022 à 19:52

L'Association des albinos du Sénégal a organisé une journée de don ce samedi à Thiès. Lors de cette cérémonie, les victimes en ont profité pour dénoncer l'attitude de l'Etat à leur égard. Selon eux, l'Etat du Sénégal ainsi que les autorités n'ont aucune considération pour eux. Sur ce, ils rappellent qu'ils font partie de la population sénégalaise et que l'Etat est tenu de traiter tout le monde à égale dignité.



