Stratégie de communication bimensuelle de l’Etat: Ce qu’en pensent les Sénégalais L’Etat du Sénégal dans sa nouvelle stratégie communicationnelle, a entamé ce mardi le cycle de faire face à la presse deux fois par mois. A tour de rôle, les ministres et autorités étatiques vont tenir une conférence de presse sur l’actualité marquante du Sénégal, mais aussi pour décliner les stratégies de l’émergence de l’Etat.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Novembre 2020

Qu’en pensent les Sénégalais ? Que peuvent-ils espérer de ces échanges ? Quelles sont les urgences et leurs premières nécessités de l’heure... ?



Leral Tv leur a tendu le micro…Mais l’avenir des jeunes et l’émigration clandestine reviennent souvent…



