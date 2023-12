Stratégie économique pour 2024 : Le ministre Doudou Kâ fixe le cap

«L’année 2024 sera une période charnière, marquée par l’élection présidentielle au premier trimestre et le début de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, au second semestre », a déclaré M. Ka.



«Nos objectifs stratégiques sont multiples, mais permettez-moi d’en souligner quelques-uns, essentiels. Au premier rang, nous visons à stimuler une croissance économique soutenue, génératrice d’emplois de qualité, en renforçant l’engagement du secteur privé. Cette démarche est cruciale pour relever le défi de la souveraineté économique. Parallèlement, nous accordons une importance capitale à l’intégration professionnelle des jeunes et à la lutte contre la hausse du coût de la vie, des priorités centrales pour le gouvernement », a expliqué le ministre de l’Economie.



Un autre point crucial selon lui, est la finalisation des projets-clés initiés par le chef de l’État, ainsi que la mise en œuvre du troisième Plan d’actions prioritaires (Pap3), qui coïncide avec une étape majeure : l’entrée du Sénégal dans une ère nouvelle avec l’exploitation de ses ressources pétrolières et gazières. Il a affirmé que ce tournant stratégique marque notre progression vers un développement hors de la catégorie des pays les moins avancés (Pma).

Adou FAYE





Source : Avec nos confrères de "Jeune Afrique", le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Doudou Kâ a expliqué la stratégie économique qui serait appropriée pour notre pays en 2024.

