Stratégie pour des solutions durables face à la cherté de la vie : Les premiers jalons de l’état du Sénégal posés

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Septembre 2021 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

Rassurer les producteurs, apporter des solutions face à la cherté des produits de premières nécessités, aider à un meilleur stockage, mais surtout faciliter une bonne commercialisation de ces denrées, c’est dans cette dynamique que l’état du Sénégal a posé ses premiers jalons, pour impacter positivement la cherté de la vie En marge du conseil d’administration de l’organe de régularisation du système de récépissé et d entrepôts de marchandises du Sénégal ( ORSRE), Mr Driss Junior Diallo, son Directeur général, ses partenaires et ses collaborateurs ont procédé au démarrage effectif des activités de l’organe dans la salle du Ministère du commerce et des PME.