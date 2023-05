Structuration et prise en charge efficace de leurs revendications: Les commerçants de Dakar réunissent leurs forces Rédigé par leral.net le Samedi 27 Mai 2023 à 22:27 | | 0 commentaire(s)|

Le commerçants de marchés de la région de Dakar comptent relever le défi de la formalisation à travers la structuration en vue de mieux prendre en charge leurs revendications. Face à la presse ce samedi 27 mai 2023, les délégués de ces lieux de commerce ont annoncé la mise en place ce lundi de l’Union […] Le commerçants de marchés de la région de Dakar comptent relever le défi de la formalisation à travers la structuration en vue de mieux prendre en charge leurs revendications.

Face à la presse ce samedi 27 mai 2023, les délégués de ces lieux de commerce ont annoncé la mise en place ce lundi de l’Union nationale de comités d’entreprises du Sénégal.

Le porte-parole, Assane Mbaye, a déclaré que lui et ses camarades des 5 départements de la région avaient mis sur pied des associations pour la répartition du milliard de financements de l’Etat reçu, l’année dernière, dans le cadre de la politique résilience post-covid grâce à l’intervention de Zahra Iyane Thiam, alors ministre de la Microfinance. « Mais nous avons jugé nécessaire de nous regrouper, de réunir nos forces pour parler d’une seule et unique voix », a-t-il indiqué. Il a souligné, devant les journalistes, que c’est ainsi qu’ils ont réfléchi, pendant plus de 2 mois sur les modalités de cette plate-forme qui devrait regrouper les 106 marchés de la région bénéficiaires de ces subventions. Mais au final, les 103 ont donné leur accord de mettre sur pied cette association, a-t-il fait savoir. Ils ont profité de ces rencontres pour faire remplir plus de 300 fiches de 50 membres chacune pour en perspective du lancement du comité d’entreprise. « Nous souhaitons descendre sur le terrain et aller à l’intérieur du pays, afin de sensibiliser nos collègues des autres régions oour qu’ils procèdent de même », a promis M. Mbaye. L’objectif final, ont-ils conclu, c’est de donner à secteur du commerce son lustre d’antan. « Si nous sommes unis, l’Etat et les partenaires seront obligés de collaborer avec nous. Nous allons leguer cela à nos fils et petits-fils », a, enfin, indiqué Alassane Mbaye.



Source : Source : https://lesoleil.sn/structuration-et-prise-en-char...

