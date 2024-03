Structures du PDS : Tafsir Thioye déchu de son poste de porte-parole du parti, Serigne Abo Mbacké Thiam et Gallo Tall promus Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mars 2024 à 21:28 | | 0 commentaire(s)|

Le désormais ex-porte-parole du Pds, Tafsir Thioye, a t-il fait les frais de ses dernières sorties après la décision du président Wade de rejoindre la coalition Diomaye Président? En tout état de cause, il vient d’être remplacé à son poste.



Vu les articles 21, 22 et 23 des statuts et règlement intérieur du Parti Démocratique Sénégalais (Pds), le secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade a décidé de nommer Bachir DIAWARA Porte-parole du Secrétaire Général National en remplacement de Tafsir THIOYE appelé à d’autres fonctions. Dans la foulée, Serigne Abo Mbacké THIAM, député à l’assemblée nationale et Gallo Tall sont nommés Porte-parole adjoints



www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Structures-du-PDS-Tafsir...

Accueil Envoyer à un ami Partager