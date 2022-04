Subtilité de langage : Quand Ahmed Khalifa Niasse valide le mariage en même temps, de sœurs de même père et de même mère Rédigé par leral.net le Mardi 5 Avril 2022 à 07:17 | | 1 commentaire(s)| Ahmed Khalifa Niasse, lors d'une émission à Walf Tv, a encore sorti une subtilité de langage dont il est coutumier, provoquant l'hilarité, avant de s'expliquer. "On peut épouser deux sœurs de même père et de même mère ensemble", avait-il avancé. A l'en croire, il existe une fenêtre béante en ce cas de figure, car l'homme peut bien épouser deux sœurs siamoises inséparables. Le frère du défunt Sidy Lamine Niasse a encore fait taire ses détracteurs.



