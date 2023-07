Succès de la mission de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers à Antsirabé Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juillet 2023 à 10:21 | | 0 commentaire(s)| Antsirabé - La mission conduite par Monsieur le Ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers (MATSF), a rencontré un franc succès lors de sa visite à Antsirabé, du 10 au 13 juillet 2023. La délégation comprenait des représentants du ministère des services techniques et des coordonnateurs du CASEF (Centre d'Appui au Secteur de l'Enregistrement Foncier).



Dès le lundi 10 juillet 2023, la mission a démarré avec une réunion fructueuse entre le MATSF et ses collaborateurs. Par la suite, la délégation s'est rendue à Antsirabé, où elle a pu s'entretenir avec le Directeur Régional de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, ainsi que les experts du CASEF.



Le Ministère des Finances et du Budget du Sénégal a entrepris une mission du Programme de Renforcement des Capacités du Secteur Foncier (PROCASEF). Cette mission vise à améliorer les capacités et les pratiques dans le secteur foncier du pays. Des représentants du ministère ont été dépêchés pour mener cette mission et collaborer avec des partenaires locaux. L'objectif est de renforcer la gestion et l'enregistrement foncier, ainsi que de mettre en place des procédures efficaces pour assurer un développement territorial durable. Cette initiative témoigne de l'engagement du gouvernement sénégalais à promouvoir une gestion foncière efficace et transparente dans le pays.



Le projet PROCASEF (Projet Cadastre et Sécurisation Foncière) vise à renforcer la sécurisation foncière et à améliorer le système cadastre dans un pays donné. Le projet est mis en œuvre par le ministère compétent, en collaboration avec des partenaires et des experts techniques. Il comprend des activités telles que la numérisation des titres de propriété, la cartographie des terrains, la formation des acteurs locaux et la sensibilisation des populations sur l'importance de la sécurité foncière. L'objectif ultime du projet PROCASEF est de garantir des droits fonciers clairs et incontestables, de favoriser le développement économique et social, ainsi que de réduire les litiges fonciers.







Le mardi 12 juillet a été marqué par plusieurs visites et rencontres importantes. La délégation a d'abord visité les locaux du guichet unique d'Antsirabé, regroupant la circonscription domaniale et foncière ainsi que la circonscription topographique. Le Directeur régional a profité de cette occasion pour préciser les pièces à déposer pour le visa d'ouverture d'un guichet foncier. De plus, la visite du Bureau des Archives et du Bureau Unité PLOF, chargé du traitement et de la mise à jour du plan local d'occupation foncier, a permis d'approfondir les échanges.



Le mercredi 12 juillet 2023, la délégation a consacré la journée à une visite de terrain dans la commune de Soamanandrariny, une commune rurale malgache située dans la province d'Antananarivo, région de Vakinankaratra, district d'Antanifotsy. Des séances de travail avec les maires de la zone et les Chefs Fonkontany, ont permis d'aborder des questions essentielles liées à l'aménagement du territoire.



Le jeudi 12 juillet 2023 a été marqué par des séances de travail matinales avec les experts du bureau central du groupement IGN FI à Tana. Les discussions ont porté sur la procédure de certification, la gestion des données, le mode opératoire de déploiement des équipes du consultant, ainsi que sur le recueil et la conservation des données. L'après-midi, la délégation s'est réunie avec les services techniques du Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, ainsi que les experts du CASEF, pour discuter des Opérations Domaniales Concertées (ODDC) et de la procédure d'immatriculation collective, également appelée "cadastre".



Enfin, la mission s'est clôturée le vendredi 13 juillet avec une séance de débriefing en présence du MATSF, de ses services techniques et des coordonnateurs du CASEF. Ce fut l'occasion de dresser un bilan positif des rencontres et activités menées durant cette visite.



Cette mission a permis de renforcer la collaboration entre les différentes parties prenantes dans le domaine de l'aménagement du territoire et des services fonciers. Elle a également mis en lumière l'importance d'une gestion rigoureuse des données et de la mise en place de procédures efficaces pour assurer un développement territorial durable.



Le MATSF s'est montré satisfait des résultats obtenus lors de cette mission et a exprimé sa volonté de poursuivre les efforts visant à améliorer l'enregistrement foncier et l'aménagement du territoire à Madagascar.



