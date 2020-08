"Succession", une série à découvrir de toute urgence Rédigé par leral.net le Mardi 4 Août 2020 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

La saison 2 de la série Succession a été nommée 18 fois pour la prochaine cérémonie des Emmy Awards qui aura lieu le 20 septembre. Une raison de plus de découvrir cette excellente série dont la première saison a reçu un très bon accueil critique tout en restant relativement méconnue d...





Source : La série "Succession", saluée par la critique, n'a pas connu un immense succès public. Il est encore temps de la découvrir et de suivre les aventures désolantes (et hilarantes) de la famille Roy.Source : https://www.podcastjournal.net/Succession--une-ser...

Accueil Envoyer à un ami Partager